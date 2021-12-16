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Fed已經這麼鷹 美大型科技股為何繼續漲？

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國科技股掛帥的那斯達克指數15日大漲。路透
美國科技股掛帥的那斯達克指數15日大漲。路透

美國大型科技股周三（15日）面對美國聯準會（Fed）比預期更鷹的政策立場，毫無懼色繼續上攻。Boston Partners全球市場研究主管穆蘭尼（Michael Mullaney）說，投資人顯然太想擁有至今獲利表現紀錄良好的高品質股票，只要美國利率還沒真正明顯升高，「尖牙類」美國大型科技公司股票可能續有不錯表現。

美國聯準會周三在決策會議後表示，明年縮減購債的速度將加快一倍，並且暗示升息三次。

不畏Fed升息宣言，股價周三表現火熱的美國科技巨人首推蘋果（Apple），一度大漲2.9%；距離達陣3兆美元市值，只差大約2%。微軟（Microsoft）、Google母公司字母（Alphabet）也都收在盤中最高或接近盤中最高價，只比歷史最高價低約5%。科技股為主的那斯達克100指數，在主要美股指數中漲幅最高，達2.4%。

穆蘭尼表示，雖然Fed喊話要升息，美國10年期公債殖利率現在依舊在1.5%以下，他認為，這個利率指標要升到2%水準，才會具有威脅性。

Susquehanna國際集團衍生商品策略主管Chris Murphy說，市場已經提前為Fed升息做好準備，除去部分風險，站好位置，「現在懸而未決的狀況排除，我們開始看到一些市場力道」。

美國科技股估值已經上升到1990年代末期網路泡沫時期的水準，部分投資人因而不想冒進。不過由近期表現來看，那斯達克綜合指數自它的11月19日前波高點下跌了1.9%，同時段，成分股範圍較大的標普500指數上揚0.1%，可見存在一定反彈空間。

另外，現在三分之二的那斯達克上市公司股票成交價格仍低於過去200日均價，高成長的科技股占那斯達克交易所的一半以上。

美國 科技股 Fed

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