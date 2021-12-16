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台積供應商英特格宣布 65億美元併半導體材料同業CMC

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）。（取自網路）
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）。（取自網路）

美國半導體材料暨特殊化學品巨擘英特格（Entegris）15日宣布，將以65億美元收購規模較小的同業CMC Materials，在空前的全球晶片短缺情況中，尋求擴大業務規模。

半導體相關企業持續進行整併，業者尋求擴大規模以投資於研發和製造，以便滿足旺盛的需求。

CMC股東每持有一股，將獲得133美元現金和0.4506股英特格普通股。根據路透計算，報價中的現金加股票部分價值為每股197.36美元，總計56.1億美元，較CMC周二的收盤價溢價約35%。

CMC的股價在周三大漲近34%至195.50美元；英特格盤初一度重挫約6%，但在收盤時拉回至接近平盤，小跌.47%，報每股142.54美元。

花旗分析師在報告中表示：「這項交易將增加英特格的事業組合，使它們在半導體材料領域更接近一站式供應商。」

英特格認為，這項交易不會在中國大陸等幾個國家的監管審查中引發反壟斷關切。

總部位於麻薩諸塞州的英特格為台積電、三星電子等主要晶片製造業者提供材料。英特格上周才宣布要投資高雄140億元，打造旗下最大製造基地。

英特格自2020年初以來，股價已上漲近兩倍，也一直在尋找併購機會。

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