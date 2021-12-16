台積電、聯電ADR猛漲逾3% 日月光漲幅也達2%
台股ADR周三（15日）隨費半指數勁揚，台積電、聯電ADR大漲超過3%，台積電ADR收盤價較台北交易股票溢價率為11.6%。日月光漲幅也超過2%。
道瓊工業指數15日收盤上漲383.25點，漲幅1.08%，收35,927.43點；標普500指數勁揚75.76點，漲幅1.63%，收4,709.85點；那斯達克指數大漲327.94點，漲幅2.15%，收15,565.58點。
費城半導體指數大漲140.05點，漲幅3.69%，收3,934.46點
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.43 +2.20%
中華電 CHT 40.95 +0.42%
台積電 TSM 120.40 +3.53%
聯電 UMC 11.47 +3.52%
資料來源：彭博資訊
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