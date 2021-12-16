快訊

公投周六記得帶3寶 10大ＱＡ不可不知

公投日恐達冷氣團標準！明起氣溫驟降 吳德榮：周六下探10度

台積電、聯電ADR猛漲逾3% 日月光漲幅也達2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（15日）隨費半指數勁揚，台積電、聯電ADR大漲超過3%，台積電ADR收盤價較台北交易股票溢價率為11.6%。日月光漲幅也超過2%。

道瓊工業指數15日收盤上漲383.25點，漲幅1.08%，收35,927.43點；標普500指數勁揚75.76點，漲幅1.63%，收4,709.85點；那斯達克指數大漲327.94點，漲幅2.15%，收15,565.58點。

費城半導體指數大漲140.05點，漲幅3.69%，收3,934.46點

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.43 +2.20%

中華電 CHT 40.95 +0.42%

台積電 TSM 120.40 +3.53%

聯電 UMC 11.47 +3.52%

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

延伸閱讀

台積總裁魏哲家夫婦 贈子600張持股

台積電16日除息 零股交易熱

聯電：明年產能滿載

NHK：台積電一度婉拒赴日設廠

相關新聞

Fed加速退場 明、後年估各升息三次

聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨3時宣布，從明年元月起，每月縮減購債（Taper）的金額，從今年最後兩個月的150億...

Fed決策符預期 美股走高、道瓊上漲383點

美股收復失地並走高，因為市場擺脫年底前一大不確定性。一如市場預期，聯準會(Fed)暗示將更積極地縮減每月債券購買量，並預...

美擬再出手 擴大制裁中芯

美國出手擴大制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際的時間點呼之欲出。彭博報導，美國國家安全委員會計劃周四（16日）開會，擬對中芯祭...

經濟快評／Fed並未展現抑制通膨決心 政策仍是且戰且走

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）15日會議決定將資產購買計畫的「退場速度」加快一倍；最新公布的利率預測...

Omicron傳染力特強 為何美股仍淡定？

新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，發生在年關將近時刻，對年終過節氣氛頗為掃興，也帶來諸多不便，例如進辦公室和逛購物中...

聯準會2021年最後一場決策會要點

美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨結束今年最後一場貨幣決策會，以下為本次會議要點：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。