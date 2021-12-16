聯準會（Fed）12月決策會後聲明全文

美國聯準會（Fed）於美東時間12月15日下午2時（台北時間12月16日凌晨3時）公布最新利率決策，以下為聯準會的決策小組「聯邦公開市場操作委員會」（FOMC）聲明全文：

聯準會（Fed）在這個充滿挑戰的時刻，誓言將動用所有工具，支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的政策目標。

在施打新冠疫苗的進展和強而有力的政策支持下，經濟活動與就業的指標持續增強，最受疫情衝擊的領域近幾個月已有改善，但持續受新冠病毒所影響。近幾個月就業人數強勁增長，失業率大幅下滑。與疫情相關的供需失衡以及經濟重啟，已持續導致通膨居高不下。整體金融情勢維持寬鬆，一部分是反映支撐經濟的政策措施和流向美國家庭和企業的信用。

經濟走向持續依疫情演變路徑而定。施打新冠疫苗的進展及供應鏈瓶頸紓解，預料能支撐經濟活動和就業持續增長，通膨也能隨之下滑。經濟前景的風險依然存在，包括來自病毒新變異株的風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到2%。為支持這些目標的達成，委員會決定將聯邦資金利率的目標區間維持在0至0.25%不變。由於通膨已經超出2%一段時間，委員會預期維持這個目標區間將是適當的，直到勞動力市場的情況達到委員會評估為充分就業的水準。鑑於通膨的發展以及勞動市場已進一步改善，委員會決定減緩每月淨資產購買的步調，美國公債證券少買200億美元，機構抵押擔保證券減少100億美元。從元月起，委員會每月將購買至少400億美元美國公債、以及至少200億美元機構抵押擔保證券。委員會判斷，淨資產購買的步調像這樣每個月放慢，可能是恰當的，但如果經濟展望改變，也準備好調整購買的速度。聯邦準備理事會持續購買和持有證券，將繼續讓金融市場維持穩定運作、讓金融情勢保持寬鬆，因而能支持信用流向家庭和企業。

在評估貨幣政策立場是否恰當時，委員會將持續關注後續經濟展望相關資訊所隱含的意義，如果出現可能妨礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好把貨幣政策立場調整至適當的狀態。

委員會評估時會把廣泛資訊納入考量，包括公衛、勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展等方面的數據。

支持本次貨幣政策決議者有委員會主席鮑爾、副主席威廉斯、巴爾金（Thomas Barkin）、波斯提克（Raphael Bostic）、鮑曼（Michelle Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、克拉瑞達（Richard Clarida）、達莉（Mary Daly）、伊凡思 （Charles Evans）、夸利斯（Randal Quarles）和沃勒（Christopher Waller）。