Fed將加速退場 明年估升息3碼

美國聯準會的決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）在台灣時間16日凌晨3時宣布，將資產購買計畫的「退場速度」加快一倍，到明年3月就結束購債計畫，而最新的利率預測「點狀圖」顯示，多數決策官員預測2022年將升息3碼，2023年將再升息3碼。Fed對抑制通膨的決心顯然讓投資人滿意，美股三大指數終場全數收高，道瓊漲383.25點，那斯達克綜合指數漲逾2%。

聯準會在會後聲明中表示，明年元月起每月縮減購債（Taper）的金額擴大至300億美元，代表貨幣寬鬆政策（QE）提早到明年3月退場。此外，官員決議維持基準利率在趨近零的水準，但對經濟和利率前景的預測已和三個月前截然不同，9月時約半數官員還認為要到2023年才可能升息。這反映出通膨壓力又急又大，加上勞動市場相當緊俏，正改變決策官員的經濟展望和政策規劃。

官員在聲明中表示，他們希望通膨率溫和超過2%的目標已經達到，並表示除非對勞動市場的狀況感到滿意，也就是符合就業最大化的狀況，否則利率還是會一直維持在趨近零的水準。

華爾街日報報導指出，如果高通膨的範圍不斷擴大，聯準會官員可能就會決定加速升息，就算還沒達到就業目標也是如此。

在最新的點狀圖中，18名官員均預期明年將需要升息。多數官員預估明年會升3碼，2023年也至少再升3碼，到2024年還會升2碼，屆時短期利率將來到稍低於「中性利率」的水準。

從今年4月起，Fed官員就開始把通膨上揚形容為「暫時性」（transitory）現象，主要反映的是供應鏈堵塞的問題，官員預期這種亂象很快就會消退。但在這次的決策聲明中已不見「暫時性」一詞，一來是因為這個措詞語焉不詳，再者也凸顯通膨究竟要多久才會放緩，其實仍有許多變數。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上也坦承，通膨居高不下等相關問題比預期來得更大且更久，主要是受新冠疫情一波接著一波襲擊所影響。

被問及第一次升息的時間時，鮑爾表示結束購債和升息之間應該不會有「太長的等待」；「現在經濟已經強勁許多，就業已經更接近完全就業，通膨遠高於目標，經濟成長也優於潛力，不需要再延後太久」。

Fed這次也提出對經濟的最新預測，今年美國國內生產毛額（GDP）預估會成長5.5%，不如9月預測的5.9%，但2022年可成長4%，比上次預測的3.8%還好，2023年的預測值則從2.5%下修至2.2%。

通膨展望全面調升，官員預估今年整體通膨率PCE指數為5.3%，高於先前預測的4.2%，扣除食物和能源價格的核心PCE，也從3.7%上修到4.4%，2022年的整體通膨率預估為2.6%、核心通膨率為2.7%，也都高於9月時的預測。至於2022年的失業率則從9月預測的4.8%下修至4.3%。