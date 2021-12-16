道瓊翻紅漲380點、費半猛飆3% Fed明年3月結束購債

美股三大指數周三（15日）由黑翻紅，扭轉前一日跌勢，美國聯準會（Fed）宣布，將在明年3月結束購債計畫，預估明年可能升息三碼。

道瓊工業指數漲1.08%，或漲383.25點，收在35,927.43點，標普500指數漲1.63%，或漲75.76點，收報4,709.85點。那斯達克指數上揚2.15%，或漲327.94點，終場報15,565.58點。費城半導體指數勁揚3.7%。

在標普500指數的11大類股中，科技股大漲2.7%，醫療保健股漲2.1%。蘋果勁漲2.85%，輝達（Nvidia）急升7.49%，兩家公司拉抬標普500的漲勢。

Fed 15日公布決策會議，暗示央行已實現通膨目標，預計明年3月結束購債計畫，為2022年底前升息三碼鋪路。

美股延續漲勢，Fed主席鮑爾在記者會上對美國經濟復甦抱持樂觀態度，表示願意在必要時提高利率以控制通膨。

Globalt投資公司高級投資組合經理Tom Martin表示：「市場的意思是，Fed宣布加快縮減購債，可能是因Fed認為通膨正受到控制。Fed做了我們期待的事，這將提升Fed的可信度。總體來說，這對市場是中性、甚至是利多消息。」

近幾個月來，通膨和升息已成為華爾街關注的主要問題。最新數據顯示，美國11月生產者物價指數（PPI）高於市場預期，且寫下2010年以來的最大年增幅。另一項數據顯示，美國11月消費者物價指數（CPI）寫下近40年來的最大年增幅。

券商Wedbush股票交易部門執行董事Michael James表示：「在Fed發布聲明前，避險基金已做最壞的準備，預期股市將面臨最糟糕的情況。我認為，今天的走勢是因預期賣出，和聽到Fed發布消息後買進。」