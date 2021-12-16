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Fed貨幣寬鬆政策將加速退場 明、後年估各升息三次

美參院通過國防授權法 擴大抗陸且支持台灣防衛

聯準會2021年最後一場決策會要點

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨結束今年最後一場貨幣決策會，會後如預期宣布加速QE退場。 路透
美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨結束今年最後一場貨幣決策會，會後如預期宣布加速QE退場。 路透

美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨結束今年最後一場貨幣決策會，以下為本次會議要點：

1、購債：明年元月起每月縮減購買債券的金額從目前的150億美元倍增至300億美元，明年3月底前就會完全結束新冠疫情期間的購債措施，量化寬鬆政策（QE）正式退場。

2、升息：點狀圖顯示，Fed官員認為明、後年可能都會升息3碼，2024年則再升2碼。主席鮑爾表示不會在縮減購債還沒結束之前就開始升息。

3、通膨：在決策會後發布的聲明中，已不再用「暫時的」來形容通膨，鮑爾在會後記者會上也坦承，通膨居高不下的情況比預期更久。通膨展望也全面調升，官員預估今年整體通膨率PCE指數為5.3%，高於先前預測的4.2%。

4、疫情：鮑爾表示，最新的變種病毒仍有許多變數，經濟正學習如何與其共存；此刻的經濟議題不是需求，而是供應，他依舊認為供應鏈瓶頸很快就會緩解。

5、加密貨幣：鮑爾說，有適當監管的穩定幣對大眾來說是值得的，但目前的監管仍不足，只不過也沒看到加密貨幣對金融穩定帶來風險。

6、主席大位：鮑爾強調，獲總統拜登提名續任Fed主席，與減碼購債的立場改變毫無關聯；加速減碼購債是他獲提名前十天就已決定的。

7、市場反應：Fed控制通膨的決心令投資人安心，美股周三翻紅收高，道瓊指數漲逾380點，那斯達克綜合指數漲逾2%；美債殖利率上揚。

通膨 鮑爾 Fed

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