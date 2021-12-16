經濟快評／Fed並未展現抑制通膨決心 政策仍是且戰且走

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）15日會議決定將資產購買計畫的「退場速度」加快一倍；最新公布的利率預測「點陣圖」顯示，多數決策官員預測2022年將升息3碼，2023年將再升息3碼。Fed祭出的加速「退場」措施，提出的升息指引，以及會後聲明中所展現的政策立場，是否足以抑制來勢洶洶的通膨浪潮？

先看通膨勢頭。11月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期勁升6.8%，核心CPI比去年同期上升4.9%，也是30年來最大升幅。甚者，11月整體生產者物價指數（PPI）年升9.6%，核心PPI升7.7%，雙核心PPI也年升7.7%，顯示企業生產成本大幅提高，必須將新增成本轉嫁給消費者負擔，從而使通膨壓力持續到明年。此外，紐約聯邦準備銀行最新的消費者調查也顯示，消費者對未來一年的通膨率預期高達6%，創新高，也可能推升實際的通膨率。

既然通膨升勢將更高，時間將更久，則Fed所做的決定是否能擋得住通膨勢頭？可就以下項目逐一檢視：

第一，資產購買計畫「退場」速度是否至少加快一倍，即每月減購資產額倍增到300億美元？結果Fed確實決定從明年元月起每月減購資產300億美元，為升息鋪路；但也重申「如果經濟展望有變，則準備調整購債速度」。這意味Fed仍擔心經濟情勢突然惡化。

第二，「點陣圖」是否顯示2022年至少升息2碼？2024年利率是否恢復到疫情之前的正常水準，即預測利率是否超過預測通膨率？結果「點陣圖」顯示，多數決策官員預測明年將升息3碼，即利率水準會到0.75-1%；2023年再升3碼，即1.5-1.75%；2024年升2碼，即2-2.25%。對明年的升幅預測值，比多數經濟學者預估明年將升2碼更高，多多少少顯示出Fed抑制通膨的決心。

第三，Fed是否不再提「暫時性（transitory）」一詞？結果在會後聲明中，的確不再出現「暫時性」這個字眼。

第四，是否不再強調「退場並非暗示即將升息」，並明言「Fed必須在結束購買資產之後不久就可能必須升息」，而不再以「明年年中」為升息的目標時機？結果在聲明中已不再提到此點。

第五，是否不再強調「就業與通膨兩項使命都達到目標時，才會開始升息」？結果Fed雖表示「勞動市場已進一步改善」，但仍強調目前還未達到「最大就業」，因此仍維持目前的利率區間，這意味Fed仍不準備在明年3月完成「退場」後就同時升息，為升息的時機預留彈性。

總結而言，Fed並未充分展現抑制通膨的決心，仍維持被動的決策心態，升息時間能拖就拖。這種且戰且走，以時間換取空間的漸進式作法，風險在於改變不了通膨升高的預期心理，通膨率要回到符合物價穩定的目標仍有長路要走。