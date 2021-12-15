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陸經濟超美延到2033年 台灣人2028年比日本人有錢

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
日本經濟研究中心預估，大陸經濟趕超美國要延後4或5年到2033年。路透
日本經濟研究中心預估，大陸經濟趕超美國要延後4或5年到2033年。路透

日本經濟研究中心（JCER）周三發表最新報告說，中國大陸的經濟規模延後到2033年才超越美國，比一年前估計的晚四、五年，原因是北京打壓高科技和其他產業，損害成長潛力。

這份報告還說，南韓的人均GDP會在2027年超過日本，台灣則在一年後超車，主要是日本政府和其他部門數位化進度延遲有礙生產力。

JCER評估18個亞太經濟體到2035年的經濟成長，同時分析這些經濟體的人均GDP，這是衡量個人財富的指標。

該機構預估，大陸的名義GDP將在2033年超過美國。JCER去年說，如果 疫情造成更嚴重的威脅，大陸趕超美國會發生在2028年，但如果疫情遵循標準情境，則是2029年。

此次修正前，北京政府收緊了對網路服務大供應商和其他私營企業的限制，勞動生產力的增速將因此減緩。此外，在推出旨在遏制房地產過度投資的更嚴格金融法規後，投資將下滑。

最新預測還考慮到今年美國經濟快速復甦，這得益於美國總統拜登推動立法實施大規模刺激計畫。

至於東亞邊緣地區，JCER預估財富將重組：2020年，日本的人均名義GDP為39,890美元，比南韓的31,954美元高出25%，比台灣的28,054美元高出42%，但根據勞動生產力、平均工作時數和就業率，日本的人均名義GDP最終會在3個經濟體裡排最後。JCER認為，勞動生產力能否提高，取決於數位化轉型成功與否。

日本經濟 美國 北京 南韓 台灣

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