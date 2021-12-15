日央行總裁：通膨可能升至接近2%目標 但寬鬆政策不變

日本銀行（央行）總裁黑田東彦今（15）日表示，日本的通貨膨脹率可能將會接近該行的2%目標，主要因為原物料成本上漲推升躉售物價。不過日本央行仍會維持超級寬鬆的貨幣政策，確保工資與經濟能伴隨物價一起提高。

黑田告訴日本國會：「經由多種管道，消費者通膨有機會接近2%。但希望經濟穩定復甦，推動企業提高獲利，進而帶動工資與物價上漲。」他強調，「我們會耐心維持超級寬鬆政策，以儘快達到這一天。」

黑田認為，日本最近躉售物價上揚不太可能立即推升消費者通膨，因為儘管成本傷到利潤，日本企業仍一向避免馬上就調漲產品售價。

他也說：「我不認為日本經濟處於停滯性通膨狀態」，排除了日本將會面臨經濟低成長而物價偏高的可能性。

日本躉售物價膨脹率11月觸及創紀錄的9.0%，且是連續第九個月上升，代表躉售物價因為供應鏈瓶頸承受漲價壓力，原物料成本也增大。

所幸日本的核心消費者物價則仍停留在零附近，企業的確對調高商品價格十分謹慎，擔心一漲價會令精打細算的家庭為節省開銷，馬上就少買或不買。