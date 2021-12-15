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史上第一次！NASA的「帕克探測器」正式「接觸」太陽

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國航太總署（NASA）14日表示，2018年出發的「帕克太陽探測器」今年4月完成重要的里程碑，成為史上第一個接觸太陽的太空飛行器。美聯社
美國航太總署（NASA）14日表示，2018年出發的「帕克太陽探測器」今年4月完成重要的里程碑，成為史上第一個接觸太陽的太空飛行器。美聯社

美國地球物理聯盟2021年秋季大會（AGU Fall Meeting 2021）正在路易斯安那州紐奧良舉行，科學家在14日的記者會宣布，「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe）已正式「接觸」太陽，穿過尚未探索的太陽大氣「日冕」。

美國航太總署（NASA）在新聞稿指出，「帕克太陽探測器」完成了重要的里程碑，這也是史上首度有太空飛行器接觸過太陽。NASA表示，「帕克太陽探測器」現在已飛過太陽的「高層大氣」（日冕），採集該處粒子及磁場的樣本。

哈佛-史密森尼天體物理中心（CfA）的天體物理學家史蒂文斯（Michael Stevens）在《科學日報》（Science Daily）解釋，這整個任務的目標是認識太陽如何運作，「我們能透過飛入太陽大氣達成這一點」，唯一途徑則是「由太空飛行器越過科學家稱為Alfvén點的外邊界」。

2018年出發的「帕克太陽探測器」4月28日第8次接近太陽期間，至少三次平穩通過Alfvén點。美聯社報導，研究團隊取回數據花了幾個月，之後再用幾個月時間進行確認，約翰霍普金斯大學的計畫科學家勞亞非（Nour Raouafi）形容此事「迷人地興奮」。

密西根大學學者卡斯帕（Justin Kasper）告訴記者，「第一次與最戲劇性的一次是我們在下面待上約5個鐘頭…你現在可能覺得5個鐘頭，這聽起來不重要」。但他指出，「帕克太陽探測器」在這段時間裡以每秒超過100公里的速度向前狂奔，移動得如此之快、覆蓋一段廣闊的距離。

勞亞非則表示，日冕似乎比預期要更為粉狀，往後的勘查將有助科學家更加了解太陽風的起源、如何受到加熱與加快進入太空。初步數據則顯示，「帕克太陽探測器」8月第9次接近太陽期間也下沈到日冕，但還需要更多分析，11月則進行第10次接近太陽。

「帕克太陽探測器」取得的新成果已刊登於《物理評論快報》（Physical Review Letters），並獲《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）接受刊登。據報導，「帕克太陽探測器」將持續不斷更接近太陽、更深入潛進日冕，直到2025年進入最後任務軌道（Grand Finale Orbit）為止。

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