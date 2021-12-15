美元由跌轉升 市場預料美歐貨幣政策差異拉大

美元周二再度走高，聯準會（Fed）周三公布決策前，高於預期的美國生產者價格再次引發通膨疑慮並推升美國公債殖利率。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%，至96.557，盤中稍早回吐周一的大部分漲幅。美國2年期債券殖利率突破0.65%。

美元的反彈很大程度上受益於美元兌歐元走強，報告顯示美國通膨超出預期，可能會推動美國比歐洲更早並更大幅度地升息。

隨著美國和歐洲股市下跌，以及油價因預期Omicron疫情將削弱全球需求而走低，美元的避險吸引力也有所提升。

歐元兌美元跌逾0.2%，至1.1256美元，接近一周低點。

Action Economics全球外匯分析師Ron Simpson說，聯準會和歐洲央行貨幣政策之間的差距正推動歐元兌美元匯率。他說：「看似歐洲央行的鴿派立場短期內看不到結束的跡象，而聯準會似乎每次會議都變得更鷹派一點。」

「很明顯，聯準會需要對通脹上升做出反應，」BlueBay Asset Management首席投資策略師David Riley表示，「在這種環境下，很難不對美元抱持樂觀態度。」

英鎊兌美元升值0.1%，至1.3224美元，有數據顯示，11月英國雇主招聘人數創紀錄。日圓下跌，美元兌日圓報113.73日圓。

本周的主要消息是美聯儲和歐洲央行的政策決定，英國央行、瑞士央行、日本央行等也將做出政策決定。儘管貨幣市場對美聯儲在6月之前升息的預期很高，但歐洲央行、日本央行或瑞士央行預料不會很快採取行動。而且，Omicron的威脅可能會迫使英國央行推遲加息。