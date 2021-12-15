台積電ADR跌0.11％跌幅縮小 較台北交易股票溢價7.98％
台積電ADR周二（14日）跌0.11%收報116.29美元，跌幅較前一日大幅小，較台北交易股票溢價7.98%。費城半導體指數跌0.5%，跌幅比前一日縮小。
美股三大指數周二（14日）齊跌，最新數據顯示，美國11月生產者物價指數（PPI）高於預期，且寫下十年來最大年增幅，這強化美國聯準會（Fed）本周預料宣布加快縮減購債計畫的預期。
道瓊工業指數跌0.3%，收在35,544.18點，標普500指數跌0.75%，至4,634.09點，那斯達克指數跌1.14%，至15,237.64點。
台灣加權股價指數昨跌168.23點，收在17,599.37點，台積電跌0.33%收在599元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 101.09 0.69 102 -0.89
中華電 CHT 113.41 -0.34 114 -0.51
台積電 TSM 646.83 -0.11 599 7.98
聯電 UMC 61.63 0.64 62.4 -1.24
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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