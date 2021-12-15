蘋果恢復進全美門市均須戴口罩的規定 因確診案例增加

由於新冠確診病例增加以及擔心Omicron變種病毒傳播，蘋果公司（Apple）再次要求，進入全美門市的顧客都必須戴口罩，並將主動限制入店人數。

蘋果發言人Nick Leahy在周二發布的聲明裡表示：「許多社區確診案例激增，我們現在要求，所有造訪門市的顧客加入我們團隊成員的行列一起戴口罩。」

這家iPhone製造商先前在部分城市和地區，依當地規定，逐漸放寬戴口罩的要求。在本周改變政策之前，約半數門市不再要求戴口罩。

政策的轉變凸顯出，蘋果零售業務回歸正常所面臨的挑戰。疫情復燃發生在特別艱難的時刻，此時正值假期銷售季進入最終階段。該公司預期本季將實現創紀錄銷售，分析師預估營收可達1,180億美元，而口罩禁令可能影響銷售。

過去兩年來，蘋果多次更改防疫政策，以因應疫情發展，例如數度關閉門市、重啟營業和再次關店。該公司已成為更廣泛零售業應對疫情的領頭羊。今年稍早，包括沃爾瑪、星巴克和麥當勞在內的其他美國企業也恢復口罩禁令，以對抗Delta變種病毒的傳播。