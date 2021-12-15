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石油市場回歸供過於求 油價下跌 金價走低

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價周二下跌，國際能源總署（IEA）說，全球石油市場已經回歸供大於求，同時已有多國收緊限制措施以遏制Omicron變種病毒的蔓延。黃金價格下跌，美國生產者物價指數（PPI）大幅上升加劇通膨之憂，使公債殖利率和美元上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

紐約原油期貨收盤下跌0.8%。IEA表示，生產反彈導致供應過剩，明年可能會進一步加劇。

同時，義大利將要求來自其他歐盟國家的遊客提供新冠肺炎陰性檢測結果，蘇格蘭敦促聚會的家庭數量不超過三個。

隨著市場消化Omicron對石油需求的短期影響，布倫特原油期貨3月以來首次出現折價，這種看跌的市場結構表明短期內市場供應充足。

Black Diamond Commodities LLC原油業務主管Spencer Vosko說：「Omicron令市場受到驚嚇，英國新限制措施的消息導致更多拋盤。」

紐約市場1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌56美分，結算價報每桶70.73美元。2月交割的布蘭特原油期貨下跌69美分，結算價報每桶73.70美元。

黃金價格下跌

PPI在11月創下近10%漲幅，這一飆升走勢料將支持通膨壓力在2022年繼續長時間高漲。

市場觀望聯準會周三的政策決議，等候關於減碼和升息的線索。

StoneX Group分析師Rhona O'Connell 表示，「一切都跟減碼和升息有關」。PPI數據可能增添聯儲會加速減碼的壓力。

金價料將出現三年以來首見年度跌幅，因為各央行開始縮減刺激措施以遏制通膨。

紐約時間16:24，現貨黃金下跌0.9%至每英兩1,771.23美元，為三個交易日來首次下跌。

紐約商品交易所2月交割黃金期貨下跌0.9%，結算價報1,772.30美元； 銀、白金和鈀金下跌。

倫敦金屬交易所(LME)基本金屬下跌，鋁下跌1%，銅下跌0.4%。

紐約 金價 通膨

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