美財政部長葉倫與SIA高層會晤 十家半導體公司高官參會

集微網消息，美國財政部長葉倫於12月8日會見了美國半導體行業協會（SIA）董事會。葉倫指出了美國經濟復甦的力量，並強調了最近簽署的兩黨基礎設施法將如何使美國基礎設施現代化並加強美國經濟。她討論了該法律將如何通過對半導體技術所支持的關鍵行業的投資來推動美國國內對半導體的需求，如發電和輸電、寬帶和電動汽車基礎設施。

葉倫還強調需要通過拜登的“重建美好未來法案”（the Build Back Better Act，簡稱BBB法案），這其中包括增加國內半導體生産的措施以增加供應。與會者討論了拜登政府的供應鏈中斷工作組所処理的全球供應鏈問題和制造業挑戰。葉倫重點指出了拜登-哈裡斯政府爲解決短缺問題所做的努力，以及顯示供應鏈中斷開始緩解的數據，例如，過去幾周裡，亞洲和美國西海岸之間的集裝箱運輸價格下降了25%。葉倫重申，拜登-哈裡斯政府致力於利用其掌握的所有方式來解決供應鏈問題，並確保美國人能夠獲得他們需要的産品。

出席本次會議的人員包括：

Cristiano Amon, 高通公司總裁兼CEO

Jim Anderson, Lattice Semiconductor總裁兼CEO

Tom Caulfield, 格芯CEO

Dario Gill, IBM研究院高級副總裁兼研究總監

David Goeckeler, 西部數據CEO

Liam Griffin, Skywork總裁兼CEO

Matt Johnson, Silicon Labs總裁

Sanjay Mehrotra, 美光總裁兼CEO

John Neuffer, SIA主席兼CEO

Tim Teter, 英偉達公司執行副總裁兼總法律顧問

Richard Templeton, 德州儀器總裁兼CEO