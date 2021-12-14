快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英飛凌宣佈收購馬來西亞供應商Syntronixs Asia

集微網 / 集微網

集微網消息，據SemiMedia報導，英飛凌最近宣佈，其子公司Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd已收購Syntronixs Asia Sdn. Bhd.，一家位於馬六甲的電鍍公司。Syntronixs Asia成立於2006年，擁有500多名員工，自2009年以來一直是英飛凌的主要服務提供商。該公司專門從事精密電鍍，這是半導體組裝過程中的關鍵工序，需要確保英飛凌産品的高質量以及長期可靠性。

「英飛凌致力於採取必要措施，不斷增強我們的全球制造足跡，」負責英飛凌全球後端運營的執行副總裁Alexander Gorski表示。英飛凌汽車事業部執行副總裁兼COO Thomas Kaufmann博士表示：「通過此次收購，我們在加強供應鏈彈性方面又邁出了重要一步」。

對於收購價格，英飛凌沒有透露。

延伸閱讀

外資挺亞股 最愛印度、大陸

富邦傳搶下兩岸花旗消金 黃天牧：商業行為不介入

拳擊／WBC Asia銀腰帶冠軍賽1月登場 利育哲再戰洪嘉慶

吃麥當勞雞塊見他國糖醋醬 網驚「這樣的食品標示可以嗎？」

相關新聞

豐田社長：2030年前推30款電動車 目標年銷350萬輛EV

日本豐田汽車（Toyota）14日發表全球電動車戰略，集團總裁豐田章男親自上陣主持，宣告2030年前，豐田將在全球推出3...

英特爾談元宇宙：晶片算力需提高1000倍 將推軟件借競爭對手晶片算力

集微網消息，英特爾高級副總裁兼架構、圖形與軟件部門總經理Raja Koduri首次公開評論元宇宙戰略，他表示，晶片算力需要提高1000倍才能爲元宇宙提供能量。英特爾將推出首款軟件，協助設備「借用」其他設備閑置的算力，包括競爭對手出廠的晶片。

英飛凌宣佈收購馬來西亞供應商Syntronixs Asia

集微網消息，據SemiMedia報導，英飛凌最近宣佈，其子公司Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd已收購Syntronixs Asia Sdn. Bhd.

傳三星獲意法16nm MCU外包訂單 用於下一代iPhone

集微網消息，半導體業內消息稱，三星電子已獲得意法半導體代工訂單，爲蘋果公司的下一代iPhone生産MCU，採用16nm制程。這是意法半導體首次將蘋果等主要客戶的MCU生産外包。

馬斯克又脫手逾93萬特斯拉持股 價值252億元

美國今天公布的證券申報資料顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）又出售了93萬4091股...

美西塞港改善？卡車運輸協會CEO和洛杉磯港執董不同調

想知道美國最繁忙貿易門戶的堵塞問題是否正在改善，答案取決於問的是誰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。