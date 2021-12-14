英飛凌宣佈收購馬來西亞供應商Syntronixs Asia

集微網消息，據SemiMedia報導，英飛凌最近宣佈，其子公司Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd已收購Syntronixs Asia Sdn. Bhd.，一家位於馬六甲的電鍍公司。Syntronixs Asia成立於2006年，擁有500多名員工，自2009年以來一直是英飛凌的主要服務提供商。該公司專門從事精密電鍍，這是半導體組裝過程中的關鍵工序，需要確保英飛凌産品的高質量以及長期可靠性。

「英飛凌致力於採取必要措施，不斷增強我們的全球制造足跡，」負責英飛凌全球後端運營的執行副總裁Alexander Gorski表示。英飛凌汽車事業部執行副總裁兼COO Thomas Kaufmann博士表示：「通過此次收購，我們在加強供應鏈彈性方面又邁出了重要一步」。

對於收購價格，英飛凌沒有透露。