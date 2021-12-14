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英特爾談元宇宙：晶片算力需提高1000倍 將推軟件借競爭對手晶片算力

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集微網消息，英特爾高級副總裁兼架構、圖形與軟件部門總經理Raja Koduri首次公開評論元宇宙戰略，他表示，晶片算力需要提高1000倍才能爲元宇宙提供能量。英特爾將推出首款軟件，協助設備「借用」其他設備閑置的算力，包括競爭對手出廠的晶片。

據Quartz報道，Raja Koduri周一參加討論元宇宙技術的即時會議後受訪稱，要建立一個有環保意識的元宇宙，需要在算力提高1000倍的基礎上，能耗水平也必須與目前相同甚至更低，但根據摩爾定律，未來五年只會實現算力8倍或10倍的增長。

而對於英特爾針對元宇宙推出的首個軟件産品，擧例來說，比如遊戯玩家在筆電上玩繪圖密集遊戯，在筆電系統晶片算力不足的情況下，英特爾軟件可檢測到其他房間PC閑置的算力，並通過家庭網絡「借用」，進而提高玩家遊戯體驗。

Koduri表示，該軟件在設計階段，就考慮到要把硬件、包括競爭對手的晶片全納入協力範圍，衹要符郃産業規格就行。英特爾的主要目的是解決用戶面臨的技術挑戰，不僅僅是爲公司本身帶來大筆收入。這款軟件將涉及大量的開源工作，這也意味著有一部分會共享。

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