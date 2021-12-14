傳三星獲意法16nm MCU外包訂單 用於下一代iPhone

圖源：TheElec



集微網消息，半導體業內消息稱，三星電子已獲得意法半導體代工訂單，爲蘋果公司的下一代iPhone生産MCU，採用16nm制程。這是意法半導體首次將蘋果等主要客戶的MCU生産外包。

據《韓國經濟日報》報導，在全球供應短缺的情況下，MCU採用16nm製造工藝製造，意味著其規格將比傳統MCU更小，功率密度更高。三星拒絕確認是否收到訂單，訂單價值等細節目前尚不清楚。

報導指出，這一代工訂單引發了外界的預期，即三星正在台積電主導的代工市場擴大其影響力，後者控制著70%的MCU外包生産。這兩家公司都是世界上最大的兩家代工廠。

上月末，三星正式宣佈計劃在德克薩斯州泰勒市建造一座170億美元的晶片制造廠，作爲超越台積電計劃的一部分。