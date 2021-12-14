英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力

英特爾（Intel）高層首次公開評論該公司進軍元宇宙的戰略表示，正開發軟體，以協助筆記型電腦借用其他設備的運算能力，包括競爭對手出廠的晶片。

元宇宙通常是指，透過網際網路和虛擬實境耳機等各種設備，進入虛擬世界，需要強大的運算能力。輝達（Nvidia）和高通（Qualcomm）——前者提供用於建構虛擬世界的晶片和軟體，後者生產虛擬實境耳機用的晶片——在內的公司因元宇宙被追捧而受益，最近幾個月股價大漲。

英特爾加速運算系統和繪圖部門負責人Raja Koduri周一參加討論元宇宙技術的即時會議（RealTime Conference）後透露，英特爾推出的第一個產品會是一款軟體，協助設備利用閒置而未用上的運算能力。

例如，一名遊戲玩家在筆記型電腦上玩會讓系統晶片很吃力的繪圖密集遊戲，如果別的房間有沒人在用的遊戲PC，英特爾軟體將能偵測那台PC上閒置的運算能力，透過家庭網路借來用，讓筆記型電腦上的遊戲運行得更加順暢。

Koduri表示，這個軟體在設計時，就考慮到要把大家的硬體、包括競爭對手的晶片全納入協力範圍，只要符合產業規格就行。他說，英特爾的主要目的是解決用戶面臨的技術挑戰，不僅僅是為公司本身帶來大筆收入。這款晶片將涉及大量的開源工作，也就是有一部分會共享。