馬斯克稱狗狗幣最適合用來買東西 比特幣跌破200日均線

電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索業者SpaceX兩家公司的執行長馬斯克（Elon Musk）向來支持狗狗幣。他同時投資狗狗幣、比特幣和乙太幣，但認為狗狗幣是最適合交易的加密貨幣。

馬斯克獲選2021年度時代雜誌風雲人物後表示：「從根本上說，比特幣並不是交易貨幣的良好替代品。就算當初創立狗狗幣是鬧著玩的，但它更適合進行交易。」

他指出，比特幣的交易量很低，每筆交易的成本高，更適合用來保存價值，這是投資人為何想要持有比特幣，而不是出售或用來交易的原因。狗狗幣則是一種「鼓勵人們消費、而不是囤積以儲存價值」的貨幣。

比特幣13日一度下跌8.4%到45,773美元，跌破200日移動均線。比特幣自歷史高點下跌的走勢已延續進入第5周。

彭博銀河加密貨幣指數重挫達6.3%，跌到10月初以來最低點；一些時髦的加密貨幣如Solana、Cardano和Polkadot等跌幅更大。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：「隨著市場成熟會緩和波動性的說法，還沒有真正實現。波動性很致命，其他假設會有的屬性，像是抗通膨的避險功能，似乎虛偽不真實。」

另外，根據Blockchain.com的數據，截至周一上午，總量2100萬枚的比特幣已有90%被挖出。剩下的預計要到2140年2月才會挖完。在那之前，礦工仍可持續開採獲得比特幣。

儘管馬斯克明顯看好加密貨幣，但他懷疑加密貨幣能否取代法定貨幣。 他說：「我不像幣圈裡的許多人那樣非常討厭法定貨幣。」