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國際油價下跌憂Omicron削弱需求 金價小漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際原油期貨周一（13日）下跌，因人們懷疑疫苗是否能有效對抗Omicron變種病毒，投資人擔心世界各地不斷增加的新冠病例可能會削弱原油需求；金價小幅走高，投資人在本周多家主要央行舉行決策會議前調整部位。

油價走跌 憂需求受Omicron變種病毒衝擊

布蘭特原油2月期貨跌0.76美元，跌幅1.0%，結算價報每桶74.39美元。

紐約原油1月期貨跌0.38美元，跌幅0.5%，結算價報每桶71.29美元。

世界衛生組織（WHO）表示，已經在60多個國家傳播的Omicron變種構成了「非常高」的全球風險，有一些證據顯示，它突破疫苗的防護力。

在中國大陸，製造業大省浙江近日為遏制疫情擴散和蔓延，多地管控措施升級。

紐約瑞穗能源期貨主管Bob Yawger說：「中國大陸是世界上最大的原油進口國，如果新冠病毒在世界上人口最多的國家不受控制地傳播，該國的原油需求可能很快就會受影響。」

不過，石油輸出國組織（OPEC）周一上調2022年首季全球石油需求預估，並堅持石油需求恢復到大流行前水準的時間表，同時指出，Omicron變種病毒僅會產生溫和而短暫的影響。

黃金延續上周五漲勢 投資人憂通膨升溫

現貨黃金13日收盤上漲0.2%，至每英兩1,786.67美元。美國黃金期貨收報每英兩1,788.30美元，上漲0.2%。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「今日金市交投相當淡靜，市場等待美國聯準會會議，看各國央行對通膨和利率有何看法。」

他說：「沒人預期本周會有央行升息，這為金價提供一定的支撐。除非聯準會宣布下季立即升息，否則年底前金價可能漲破1,800美元。」

現貨銀上漲0.4%，至每英兩22.25美元。白金跌1.7%至每英兩926.50美元。鈀金急跌4.8%，至每英兩1,676.14美元。

Omicron 金價 變種病毒

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