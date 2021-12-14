台積電ADR隨費半重挫逾2% 聯電、日月光跌近3%
台股ADR周一（13日）隨費半指數重挫，台積電ADR大跌超過2%，收盤價較台北交易股票溢價率為7.64%。聯電、日月光跌幅分別逼近和達到3%。
道瓊工業指數13日收盤下跌320.04點，跌幅0.89%，收35,650.95點；標普500指數跌43.05點，跌幅0.91%，至4,668.97點；那斯達克指數217.32點，跌幅1.39%，報15,413.28點。
費城半導體指數重挫2.56%，報3,814.43點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.22 -3.09%
中華電 CHT 40.92 -0.68%
台積電 TSM 116.42 -2.27%
聯電 UMC 11.01 -2.82%
資料來源：彭博資訊
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