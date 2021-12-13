貨運旺季到 全球航空貨運成本飆上歷史新高

全球航空貨運成本飆上歷史新高，且過去三個月中國大陸製造業重鎮到歐美國家的運價暴漲近一倍，凸顯在耶誕節前夕，各大企業全力滿足消費者的需求。

倫敦金融時報（FT）報導，上海飛往北美航線的運價，上周首次漲至每公斤14美元，較8月底的8美元將大漲近一倍，也打破去年初寫下的12美元歷史紀錄，當時新冠肺炎疫情首度干擾供應鏈。

波羅的海航空運價指數與TAC Freight的數據顯示，香港飛往歐美、法蘭克福飛北美的運價，也同步走高。

航空貨運運價之所以飆漲，主要企業透過航空運輸時尚、消費電子等成品，以及車用零件、半導體等零組件。企業高層指出，另一個原因是Omicron新冠變種病毒現蹤，導致新冠篩檢試劑和個人防護設備的急單激增。

每年第4季都是供應鏈最繁忙的時期，主要是「黑色星期五」和耶誕節都在這一季。雪上加霜的是，已面臨沉重壓力的航空業，如今又面臨季節性需求暴增的問題。港口塞港、「貨櫃荒」等海運亂象，更導致企業改透過空運運輸商品。

客機占空運貨物的比率通常達到50%，但許多客機在疫情期間停飛，Omicron變種病毒更對客機航班帶來威脅。因此，部分航空公司已改承接航空貨運業務，聯邦快遞（FedEx）、DHL等航空貨運業者也填補部分缺口。

不過，Seabury Consulting貨運諮詢主管布盧門表示，航空業的運能仍較2019年下滑13%，但需求成長6%，導致

供需之間出現近20個百分點的差距。