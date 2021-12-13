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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

搶頭香！賓士Level 3自駕技術獲國際認證 超車特斯拉

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
賓士車配備的「Level 3」自駕技術，讓駕駛行車時手不必放在方向盤上。網路圖片
賓士車配備的「Level 3」自駕技術，讓駕駛行車時手不必放在方向盤上。網路圖片

德國汽車大廠賓士的「Level 3」自駕技術，達到聯合國「UN-R157」規定對「Level 3」的要求，使賓士超車美國電動車大廠特斯拉，成為全球首家獲國際認證的車廠。

德國聯邦汽車運輸管理局也援引「UN-R157」認證，允許採用「Level 3」自駕技術「DRIVE PILOT」的賓士車，在德國上路。若消費者在明年上半年購買賓士豪華轎車S-Class或豪華電動車EQS，便可使用這項技術。

駕駛者可在車流量大或交通壅塞的德國公路使用這套自駕系統，但時速必須低於60公里。在德國境內，駕駛者可使用「DRIVE PILOT」的路段，達13,191公里。

賓士說，正在美國、中國大陸等國測試「Level 3」技術，只要當地監管機關放行，就會推出這項技術。

賓士「Level 3」技術辨識周遭環境的能力更強，能做出正確行駛決定，允許駕駛者開車時不必手握方向盤，不須時時注意路況，因此駕駛者可從事其他活動，例如在中控螢幕上網購、處理電郵。

德國 美國 賓士 特斯拉

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