遭美制裁打亂！商湯科技延後在港IPO 將調整招股章程

中國大陸人工智慧（AI）業者商湯科技（SenseTime）13日正式延後在香港首次公開發行股票（IPO）的計畫，因應美國10日將其列入投資黑名單的行動。不過，根據彭博資訊報導，商湯集團正與其顧問合作，更新其在香港IPO的公開說明書，希望推動規劃中的上市計畫。

根據港交所13日公告，商湯科技將延後IPO計畫，預期將於2021年12月16日（星期四）刊發補充招股章程。

路透另引述兩名消息人士報導，商湯集團今天（13日）將撤回7.67億美元香港IPO計畫，並且更新公開說明書。商湯集團並未立即回應相關報導。

路透報導說，三名消息人士證實商湯集團決定撤回當前形式的IPO，其中兩名消息人士說，該公司將在公開說明書中更新風險因素，目標是重新啟動IPO程序。

根據監管文件，商湯科技原先計劃以每股港幣3.85元至3.99元的價格賣出15億股，以籌資7.67億美元，但籌資規模已較今年初原先設定的20億美元目標縮小。

然而，商湯科技上周五並未按計劃設定上市價格，而是與港交所和律師協商此交易案的未來。

彭博資訊則報導，商湯科技計劃在上市文件中反映遭美國財政部在上周五將其列入制裁名單，修改公開說明書後再繼續推動上市計畫。美國指控該公司開發的臉部辨識軟體被用來鎮壓新疆自治區的維吾爾族穆斯林。

商湯科技上周六在一份聲明中表示，美國政府的指控「毫無根據，反映了對公司的根本性誤解」。該公司「捲入地緣政治爭端中」，將「採取適當行動來保護公司和股東的利益」。