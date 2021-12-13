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長賜輪重遊蘇伊士運河... 已順利通過並進入地中海

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
根據船舶資訊追蹤網站Vessel Finder，長賜輪（標示紅圈者）已順利通過蘇伊士運河，正進入地中海東部，準備開往荷蘭鹿特丹港。擷取自Vessel Finder
根據船舶資訊追蹤網站Vessel Finder，長賜輪（標示紅圈者）已順利通過蘇伊士運河，正進入地中海東部，準備開往荷蘭鹿特丹港。擷取自Vessel Finder

根據船舶資訊追蹤網站Vessel Finder，長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）已平安通過蘇伊士運河，正進入地中海東部，準備開往荷蘭鹿特丹港，預計當地時間20日抵達。

這是長賜輪自今年在蘇伊士運河擱淺以來，首度由紅海往地中海方向通過這條海運運輸要道，上次長賜輪蘇伊士運河擱淺，即是走這個方向。

彭博資訊先前報導，不須擔心長賜再度發生卡船事件，因為長賜輪自擱淺事件後，不曾出現任何意外。

長賜輪船身長400英尺，可載運約2萬只20呎標準貨櫃，3月下旬在蘇伊士運河橫向擱淺，導致這條忙碌的水道雙向堵塞。長賜輪脫困後，仍在蘇伊士運河的大苦湖下錨等待三個月，直到法律問題解決後，才繼續向北駛往歐洲。

蘇伊士運河 地中海 荷蘭

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