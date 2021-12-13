明星投資人警示風險翹翹板 避開科技、加密幣泡沫資產

機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）創辦人兼執行長伯恩斯坦（Richard Bernstein）對市場依然看漲，但不包括一些華爾街最受歡迎標的，也就是科技、創新顛覆、和加密貨幣這類「泡沫資產」。

伯恩斯坦認為，風險的翹翹板動態正在市場上演。他10日接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「在一端，是我稱之為的泡沫資產：科技、創新顛覆、加密貨幣。在翹翹板的另一端，是除了這之外的一切。我認為展望2022年至2023年，你會想要在這翹翹板（除泡沫資產外）其他一切的這一端。」

伯恩斯坦認為，資本稀缺會帶來機會，「這就是報酬會更高的所在之處」。

伯恩斯坦的首選是能源，他曾把能源類股列為2021年首選。在今年初，他形容石油是最為被忽視的多頭市場，現在則認為會是2022年的成長族群。

追蹤能源類股的基金Energy Select Sector SPDR Fund今年迄今已經上漲51% 。

伯恩斯坦表示：「在上一回能源產業的自由現金流收益相較魚市場或科技領域是如此高之時，是在科技股泡沫時，而能源表現優於大盤長達十年。這個領域現在的股利收益率是標普500指數股利收益率的三倍以上。」

曾在美林證券主導投資策略的伯恩斯坦警告說，當前的「泡沫資產」可能會像2000年初那樣大幅重傷投資人。

伯恩斯坦說：「估值非常高，而你必須記住估值比題材更重要。」

他承認，在2000年科技泡沫期間所炒作的網路和蜂巢式通訊題材在接下來十年實現了，但是，要達到獲利，需要數年的時間。

伯恩斯坦說：「如果你投資當時那斯達克100指數的公司，要花費14年才達損益兩平。人們今天並未留意估值，也沒想過要花14年才能損益兩平。」

伯恩斯坦還預測加密貨幣是一大問題，「加密貨幣是史上最大金融泡沫。就是個怪物」。

截至13日盤中，比特幣過去一個月跌幅超過20%，跌幅一度達30%左右，不過今年來仍上漲63%。

伯恩斯坦推測比特幣可能會像2000年泡沫化時期一些科技股下跌多達90%一樣，「我認為人們會靜觀真正的基本面，觀察估值，然後決定這一切都結束了」。