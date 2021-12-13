伊爾艾朗：通膨暫時論可能是Fed歷來最糟糕的通膨預期

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，美國聯準會（Fed）須快速採取行動，重新掌握對通膨的論述，他抨擊Fed主席鮑爾先前提及的通膨暫時論。

伊爾艾朗接受CBS電視專訪時說：「說通膨純屬暫時現象，可能是Fed歷來對通膨最糟糕的預期。這導致政策失誤的可能性很高。因此，Fed須從本周開始迅速重新掌握對通膨的論述，和恢復自身信譽。否則，這將成為推升通膨預期的因素。」

伊爾艾朗重申，Fed低估通膨風險，原因是美國經濟復甦加速了從能源、食品到消費品在內各種商品的價格上揚。

伊爾艾朗表示，他認為美國通膨尚未觸頂，未來數月的消費者物價上揚速度，將保持在當前水準附近。

伊爾艾朗是劍橋大學皇后學院院長和彭博資訊專欄作家。