快訊

萬隆變電所爆炸 雙北大停電 台電道歉

注意！北部四縣市豪大雨特報 吳德榮：明回暖週五轉冷

伊爾艾朗：通膨暫時論可能是Fed歷來最糟糕的通膨預期

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
伊爾艾朗（見圖）表示，Fed須快速採取行動，重新掌握對通膨的論述，他抨擊Fed主席鮑威爾先前的通膨暫時論。。路透
伊爾艾朗（見圖）表示，Fed須快速採取行動，重新掌握對通膨的論述，他抨擊Fed主席鮑威爾先前的通膨暫時論。。路透

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，美國聯準會（Fed）須快速採取行動，重新掌握對通膨的論述，他抨擊Fed主席鮑爾先前提及的通膨暫時論。

伊爾艾朗接受CBS電視專訪時說：「說通膨純屬暫時現象，可能是Fed歷來對通膨最糟糕的預期。這導致政策失誤的可能性很高。因此，Fed須從本周開始迅速重新掌握對通膨的論述，和恢復自身信譽。否則，這將成為推升通膨預期的因素。」

伊爾艾朗重申，Fed低估通膨風險，原因是美國經濟復甦加速了從能源、食品到消費品在內各種商品的價格上揚。

伊爾艾朗表示，他認為美國通膨尚未觸頂，未來數月的消費者物價上揚速度，將保持在當前水準附近。

伊爾艾朗是劍橋大學皇后學院院長和彭博資訊專欄作家。

通膨 Fed 美國

延伸閱讀

全球市場觀測站／生技醫療股 長線帶勁

杜蘭特孤掌難鳴 公牛雙槍齊發飆60分扯破籃網

經濟日報社論／鮑爾見風轉舵 美經濟風險升高

控場天賦迥然不同 球家兄弟各領風騷

相關新聞

華爾街：Fed明年升息2至3碼

市場預期，美國聯準會（Fed）本周召開決策會議時，宣布資產購買計畫將加速退場已幾成定局，關注重點在於Fed屆時同時發布、...

貝佐斯太空事業又報捷

亞馬遜公司創辦人貝佐斯所創辦的太空事業Blue Origin公司，11日載運六人飛上太空並順利返回地球，為該公司首次一趟...

美元看多 達六年頂點

美國銀行（BofA）調查發現，由於美國聯準會（Fed）在貨幣政策立場轉鷹後預料將會升息，投資人目前的美元布局、以及對美元...

全球糧食通膨壓力加劇

缺工、缺料、供應鏈瓶頸正在全球造成通膨壓力，在普羅大眾最敏感的食物方面，禽流感今年大流行，有可能再推高肉品價格，同時化肥...

糞肥需求熱 價格節節升

全球化學肥料供不應求，促使農民尋求替代肥料，正讓以豬、馬、牛、甚至人類排泄物製作的糞肥需求空前的火熱，價格也節節高升。

英特爾新技術 升級晶片效能

美國晶片大廠英特爾的研發團隊11日提出3D堆疊電晶體的新技術，將能把更多電晶體擠到單一晶片內，顯示英特爾目前贏回技術霸主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。