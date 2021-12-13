今年流入ETF資金 首度突破1兆美元

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

ETF Inflows Top $1 Trillion for First Time

今年來全球指數股票型基金（ETF）的資金淨流入額突破1兆美元，創新高，比去年的7,357億美元更上層樓；由於市場熱絡，使一些經理人推出一些具有主動型概念的ETF。

晨星機構指出，資金熱潮加上股市多頭，使全球ETF資產總額接近9.5兆美元，比2018年底時增加近1倍。大部分資金都湧人一些費率較低的美股指數型基金，包括先鋒、貝萊德及道富集團，這三家的資產總額占所有美國ETF的75%以上。

成長最快的前20名ETF中，淨流入額占總額的近40%，主要都是由先鋒及貝萊德集團經營，平均費用不到投資額0.1%。分析師指出，由於美股強勢，加上「捨股其誰」操作策略流行，使這類基金人氣鼎盛。

一些經理人著眼於主動型基金的操作方式，尋找市場中尚未被霸占的投資領域，包括針對食品業的主動型ETF，以及針對散戶喜好的個股推出ETF。一些大公司還以富達麥哲倫及藍籌成長股基金為樣本，推出主動型ETF。

投資機構也推出一些追求績效超優，而非追蹤大盤的ETF，吸引到840億美元沉入，創新高，約占美國ETF資金淨流入總額的10%，高於去年的8%。

一些嫻於操作主動型基金的經理人，也利用投資人偏愛ETF的機會推出基金。今年美國共推出380支ETF，其中一半以上是主動型。許多主動型ETF的規模仍相對較小，且費率比被動型ETF高。

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