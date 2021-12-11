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2021通膨大考你PASS了嗎？三難題當掉一堆人

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）疫情期間祭出刺激措施，隔幾個月後效應浮現，被視為是助長通膨的因素之一。 圖／路透
美國聯準會（Fed）疫情期間祭出刺激措施，隔幾個月後效應浮現，被視為是助長通膨的因素之一。 圖／路透

若說2020年新冠肺炎疫情教全世界更懂得什麼叫「流行病」，那麼2021年給世人上的一堂課就是：什麼叫「通膨」。

自從1980年代時任聯準會（Fed）主席伏克爾（Paul Volcker）藉大舉提高利率馴伏通膨以來，過去40年間，美國物價升幅一直平靜且控制良好。這也說明，2021年通膨勁揚是不是「暫時」現象的議題，引起激烈的辯論。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）11日撰文指出，時至年終時刻，美國通膨年增率升到令人咋舌的6.8%，是1982年來最高，連原先頻頻表示通膨只是「暫時性」的Fed也改口承認，通膨居高不下，不只是疫情造成的短暫副作用。至此，從年頭爭到年尾的這場辯論，基本上已經結束。

結論是：通膨不只是短暫現象。但一直到過去幾個月，也就是春季過後，高通膨才演變成普遍、持久的趨勢。而這個趨勢既非純是疫情造成，也不是政策失誤導致無可避免的結果。

為什麼未能早早確定呢？因為這波通膨的成因錯綜複雜，在一些互相重疊的因素合力驅動下，才造成通膨變得愈來愈根深柢固。他指出以下三個因素：

一，貨幣政策的延遲效應。疫情期間推出的刺激措施，隔了幾個月之後，效果才真正顯現出來，從美國股市大漲可見一斑。如果消費者手頭現金更充裕，自然願意出更高價。在年初時，美國人銀行存款升到歷史紀錄水準，一旦疫情顧慮隨接種疫苗而減退，他們就開始大買特買。

二，通膨初期跡象激起熱議，進而助長通膨預期。一旦預期未來通膨將持續走高，許多消費者可能提前採購，勞工則放膽向雇主要求調高工資，進一步為物價漲勢推波助瀾。

三，通膨證明並非「暫時」，因為疫情也非「暫時」。春季中國大陸疫情再起，接著夏季變種病毒Delta又掀一波感染潮，一再擾亂全球供應鏈，也造成供應緊繃遲遲未解，在貨品供不應求下，為分配有限的供應量，漲價勢在必行。

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