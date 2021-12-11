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莫德納mRNA流感疫苗首次臨床數據平庸 股價重挫5%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
莫德納疫苗、BNT疫苗都是以mRNA疫苗的技術，在對抗新冠肺炎上取得壓倒性的成功，令人不禁好奇該技術能否用來製作流感疫苗。路透
莫德納疫苗、BNT疫苗都是以mRNA疫苗的技術，在對抗新冠肺炎上取得壓倒性的成功，令人不禁好奇該技術能否用來製作流感疫苗。路透

美國藥廠莫德納（Moderna）以mRNA技術來研發新冠疫苗的成果斐然，但莫德納mRNA季節性流感疫苗的首次臨床數據卻表現平庸，拖累莫德納股價上周五（10日）收跌5.6%，顯示mRNA疫苗可能在疫苗研發上並非所有問題的解決方式。

科技網站The Verge報導，莫德納10日公布今夏開始進行臨床試驗的首次結果顯示，mRNA流感疫苗確實能讓受試者產生抗體，但抗體濃度不如已在市面上的其他流感疫苗，而且還引發更多副作用。

這不見得就代表比起當今的流感疫苗，mRNA流感疫苗就一無是處，因為mRNA疫苗的設計和製造速度比較快，讓藥廠可望不用過度提前猜測每年要對付何種病毒株，可以等到確認何種病毒株開始傳播，再製造mRNA流感疫苗。

至於mRNA流感疫苗的保護力如何，還需要收集更多大量的數據才可得知。莫德納正準備進行更大規模的試驗，測試這種疫苗預防民眾在現實世界罹患流感的能力，而不是僅測試抗體濃度。

一般來說，季節性流感疫苗的保護力約為40-60%，因此製藥公司想改良流感疫苗。除了莫德納之外，還有三家公司也在研發採用mRNA技術的流感疫苗。

流感疫苗 莫德納 新冠疫苗

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