英特爾需五年扭轉頹勢 CEO基辛格要台積「放馬過來」

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
英特爾執行長基辛格（圖右）9日參加華盛頓經濟俱樂部的活動，與主持人凱雷集團共同創辦人魯賓斯坦從晶片的發展史談到晶圓代工的模式。 （擷自訪談影片）
英特爾執行長基辛格（圖右）9日參加華盛頓經濟俱樂部的活動，與主持人凱雷集團共同創辦人魯賓斯坦從晶片的發展史談到晶圓代工的模式。 （擷自訪談影片）

英特爾執行長基辛格周四（9日）表示，他讓公司振衰起敝的計畫，是項長達五年的任務，而且外界不應用短期的單季財報衡量他的績效。對於台積電創辦人張忠謀日前對他的年紀的「指教」，基辛格則回應，英特爾已取消執行長年齡限制，「儘管放馬過來吧！」

基辛格參加華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）的活動時指出，讓公司好轉並恢復健康，是一項為期五年的任務。他也認為，從短期績效來看並不公平，「如果你以『季』為基礎衡量我，我當然是失敗的；如果以兩年、三年、四年衡量一個產業和一家指標性公司的改變，這才是我想要的衡量標準。」

在這場活動上，基辛格與主持人凱雷集團（Carlyle）共同創辦人魯賓斯坦從晶片的發展史到晶圓代工的模式，基辛格個人的職涯、家庭與慈善工作，無所不談。基辛格近來對美國政府補貼半導體業的問題，自然也是談話重點。到訪談後半段魯賓斯坦說起台積電創辦人張忠謀日前說他「太老了，無法領導英特爾」。基辛格馬上從座位上一躍而起，接著說：「儘管放馬過來吧！」顯然是要證明他的身手依舊敏捷，身體狀況絕對沒有問題。

基辛格進一步解釋，英特爾已經修改65歲退休的政策，只要董事會同意，他到65歲以後還能繼續工作。在這段訪談的稍早階段，基辛格曾推崇張忠謀，認為他對台灣的重要性僅次於蔣介石。

至於張忠謀6日在司法院舉辦的「趨勢講堂」活動上說：「英特爾的老規矩是在65歲退休，而Pat Gelsinger已經60歲了，很難在他退休前把英特爾拉回盛況。」

活動影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=mV0ek-i9C8U

台積電 司法院

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