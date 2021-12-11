英特爾需五年扭轉頹勢 CEO基辛格要台積「放馬過來」

英特爾執行長基辛格周四（9日）表示，他讓公司振衰起敝的計畫，是項長達五年的任務，而且外界不應用短期的單季財報衡量他的績效。對於台積電創辦人張忠謀日前對他的年紀的「指教」，基辛格則回應，英特爾已取消執行長年齡限制，「儘管放馬過來吧！」

基辛格參加華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）的活動時指出，讓公司好轉並恢復健康，是一項為期五年的任務。他也認為，從短期績效來看並不公平，「如果你以『季』為基礎衡量我，我當然是失敗的；如果以兩年、三年、四年衡量一個產業和一家指標性公司的改變，這才是我想要的衡量標準。」

在這場活動上，基辛格與主持人凱雷集團（Carlyle）共同創辦人魯賓斯坦從晶片的發展史到晶圓代工的模式，基辛格個人的職涯、家庭與慈善工作，無所不談。基辛格近來對美國政府補貼半導體業的問題，自然也是談話重點。到訪談後半段魯賓斯坦說起台積電創辦人張忠謀日前說他「太老了，無法領導英特爾」。基辛格馬上從座位上一躍而起，接著說：「儘管放馬過來吧！」顯然是要證明他的身手依舊敏捷，身體狀況絕對沒有問題。

基辛格進一步解釋，英特爾已經修改65歲退休的政策，只要董事會同意，他到65歲以後還能繼續工作。在這段訪談的稍早階段，基辛格曾推崇張忠謀，認為他對台灣的重要性僅次於蔣介石。

至於張忠謀6日在司法院舉辦的「趨勢講堂」活動上說：「英特爾的老規矩是在65歲退休，而Pat Gelsinger已經60歲了，很難在他退休前把英特爾拉回盛況。」

活動影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=mV0ek-i9C8U