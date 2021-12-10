美國11月CPI年升率近40年來最高 Fed加速退場勢在必行

美國11月消費者物價指數（CPI）年升率進一步上升到6.8%，符合預估，升幅達到近40年來高點，而且各大類別的物價都普遍大幅上漲，顯示通膨壓力更加沈重，下周聯準會（Fed）會議勢必將決定資產購買計畫加速「退場」。

11月整體CPI升幅比10月時的6.2%升幅明顯擴大；月比升幅為0.8%，只略低於10月的0.9%，戴高於市場預估的0.7%。

扣除食品及能源後，11月核心CPI月升0.5%，符合預估，比10月時的0.6%升幅略低；年比則攀升4.9%，符合預估，是30年來最大升幅。

由於需求強勁，加上供應鏈瓶頸糾結未消，廠商成本提高，並將新增成本轉嫁給消費者負擔，因而使通膨因而再度加溫。而且由於失業率大幅下降，勞工供給短缺，工資持續上升，也加重通膨壓力，預期未來幾個月通膨壓力將不會消退。

經濟學者指出，聯準會（Fed）主席鮑爾上周已經明示，12月14-15日決策會議時可能加快寬鬆政策「退場」速度；11月CPI進一步上升，Fed加速「退場」已屬勢在必行，首次升息時間預料將提前到明年3月或5月。