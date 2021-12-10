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分析師：2023年之前消化不完海運壅塞 高運價助長通膨

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。路透
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。路透

路透報導，因新冠疫情而起的全球海運危機，延誤商品到貨、助長通膨的效應，看起來會一直持續到2023年。

經濟學家以往計算通膨或是國內生產毛額（GDP），很少把貨運的相關數字計算進去；企業會煩心原物料、勞動力成本的機會也大於運輸。路透說，這些或許正在改變。

根據波羅的海貨運指數（FBX），目前40呎貨櫃的運價雖已自9月歷史高點11,000美元回落約15%，然而疫情之前，運價只需要1,300美元。

全球貨品90%靠海運運輸，如此高昂的海運價格加重全球通膨壓力，而現今的通膨又已經比預期得嚴重。

Xeneta分析師Peter Sand不預期貨櫃海運價格可以在2023年以前就回到正常，他說：「這代表高物流成本不是暫時現象，對通膨是個麻煩。運費因素的影響現在比以往大很多，有可能長此以往永久成為物價上升的推手。」

Berenberg分析師估計，上個月初，全球11%的載貨貨櫃塞在海路運輸網中，雖然比8月最塞的時候好了一些，但還是比疫情前的7%高很多。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的資料顯示，10月底，貨輪在全球最大貨櫃港之一的美國洛杉磯／長堤港，完成卸貨回頭所需時間，是疫情前的兩倍。該行分析師Michael Tran也表示，即使洛杉磯／長堤港達成每周多處理3,500個貨櫃的目標，2023年以前也還不太可能清完積壓的貨櫃量。

聯合國上個月一份報告指出，高昂的海運價格威脅全球經濟復甦，可能從現在到2023年之間，使全球進口物價最多上揚11%，消費者物價增加1.5%。

通膨 洛杉磯 塞港

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