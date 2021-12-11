特斯拉「反手冊」》結合開明和鐵血，馬斯克用15個守則養出一流員工

摘要 1.「我們與眾不同，我們喜歡這樣。與眾不同讓我們可以做別人沒做的事；去做別人告訴我們是不可能的事。」員工手冊的開頭如此寫道。 2.特斯拉反手冊的15個重點，商周.com帶你一次了解。

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什麼是特斯拉「反手冊」？

特斯拉公司有著與眾不同的員工規則，「反手冊」手冊（Tesla Anti-Handbook Handbook）充滿馬斯克的風格，第一段引言就直白的寫道：「如果你想找的是1本填滿了各種政策和規則的傳統員工手冊，你是找不到的。」手冊內文用毫不修飾的文字，告訴員工：「如果你會犯蠢，或是根本是個混蛋，那麼特斯拉不需要你，慢走不送。」

特斯拉「反手冊」寫了什麼？

「反手冊」的15項重點

1.信任

我們寄予團隊中所有人許多信任與責任，並假定所有人都會做對的事。若有人違背我們的信任、怠忽職守，我們不會因為這些令人失望的人而改變方針，而是叫他們走人。

2.溝通

為了整間公司的利益考量，特斯拉所有員工都可以、也應該與他人溝通，藉此快速解決問題。你不必事先徵得許可，就可以跟各個部門的主管對話，你甚至可以直接跟馬斯克對話。要讓對的事情發生，你有義務得這麼做。

3.職責

你必須清楚知道自己被賦予哪些期待，你的經理也有義務向你說明你的職責，有任何不清楚的地方就問，別把「沒人告訴我」當藉口。

特斯拉每1個人的第一要務，就是使公司成功。 當你想到任何能優化我們現行做法的點子，不管是否在自己的業務範圍內，都應該勇於提出。特斯拉這間公司成功與否，你也有份。你該分享出來，否則你的想法毫無意義。

4.目標與反饋

我們鼓勵你跟主管在非正式、日常的對話中討論你的工作表現。如果你希望從主管口中得到一些反饋，就主動詢問。別等到主管主動開口，或是在公司考核中才索取反饋。

5.安全

我們非常重視安全，也希望你每天安全地返家。我們相信創造安全至上的文化，最好的辦法就是讓一些聰明人善用他們良好的判斷力。意思就是：

時刻保持安全意識。

遵循所有安全政策和作業流程，包括穿戴必要的護具。

不從事你認為不安全的工作。

保持工作區域、走道淨空，尤其在生產區域。

發現安全問題就告知他人。

向環境健康與安全部門通報不安全或危險情況。

6.出勤

假如你是用高標準要求自己的那種人，我們會期待你能達到的「出勤守則」就是：成為團隊能仰賴的那種人、在該出現時出現。一旦你不能如期出勤，就盡快通知主管。如果你不能對出勤負責，特斯拉不適合你，你會被要求走人。

7.遲到

「你遲到了！」是學校會告訴孩子的話，這裡可不是學校。請準時上班，按表操課。我們理解交通有時會出狀況，但不會剛好發生在足球賽季期間的每個週一。

8.病假

你如果生病了就待在家，別讓其他同事也生病，並請盡快通知主管，最好在你表定的上班時間以前。你也可以使用帶薪假。

9.假期

我們知道你需要放假，所以請事先安排，獲得主管批准。請記得並非所有請假申請都會被批准，有人可能早你一步，請了同一天的假；或是在重大專案交辦前夕，也可能會暫時無法放假。

10.無故缺勤

如果你沒來上班，也沒交代原因，你就是個混蛋！你最好有個好理由能解釋自己為何無故缺勤，否則就滾吧！這種事發生1次就夠了。

11.外部雇傭關係

你可以同時從事另1份工作，只要那不影響你在特斯拉的表現，你也沒有外流任何公司機密或財產。但我們不會因此降低評估你工作表現的標準，一旦外部雇傭關係影響到你的工作表現，我們會要求你辭去另一份工作，如果你還想繼續待在特斯拉的話。

12.蠢事

如果你犯了蠢，根據情節輕重，我們可能會再給你1次機會，或是要你走人。我們有太多重要的事要做，無法浪費時間處理蠢事。如果你需要知道什麼是蠢事，這裡有些例子：

偷竊或者蓄意損壞公司財產

洩露機密

騷擾或霸凌他人

對他人身體造成傷害或訴諸暴力

持有非法毒品

持有炸藥、武器或火器

這些例子舉不完，如果你認為自己可能會犯蠢，那就幫我們一個忙，離開吧。

13.樂趣

我們希望你樂在工作：交到朋友、獲得成長、嘗試新鮮事。如果你在工作中找不到樂趣，你不會開心，這是我們所不樂見的。我們希望你認真工作，喜愛工作，並且樂在其中。

14.訂出這些守則的用意

以上這些守則的重點很簡單：成為你自己也想要有的那種同事，以你希望被對待的那種方式待人。特斯拉必須是那種讓人一早就期待去上班的公司。

15.解決疑慮

我們想要提供1個正面的工作環境，尊重每個員工的特性。

如果你有任何疑慮，請放心、開放地找任何你認為能幫上忙的人商量。如果你不確定能找誰，請聯繫人資，我們會盡力提供1個健康、充實、高效、友善的工作環境。

特斯拉「反手冊」給管理者的啟示

既然取名為「反手冊」，即是不談規定，但為什麼馬斯克又列了15項守則，要員工遵循呢？而且馬斯克過去也曾多次在內部信中，告訴員工無須理會任何不合理的規範和流程，「基本上員工可依照自己的判斷力行動，而非一味遵守公司規定；如果有不合理的規定，那就必須改變。」 例如，當員工發現自己在1場會議中毫無貢獻時，可以馬上離席。

馬斯克給員工許多彈性、獨立思考的空間，但又在反手冊訂下不可踰越的底線。可以說他是個既開明，也鐵血的人。 在這樣獨特的管理風格下，特斯拉創造出革新車款和爆炸性成長的銷量，但同樣也付出售後服務出包和其他昂貴的代價。2年前開始，特斯拉逐步修正錯誤，才開始盈利，慢慢走向比較穩定的道路。

參考資料：The Anti-Handbook Handbook、Business Insider、CNBC

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