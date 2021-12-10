安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權

俄羅斯近期持續在烏克蘭邊界增兵，侵略傳聞甚囂塵上，美國媒體報導，拜登政府擬要求烏克蘭將烏國東部地區的部分自治權讓給親俄分子，以安撫俄羅斯總統普亭。

美聯社報導，美國計畫向烏克蘭當局施壓，促使烏克蘭讓出烏東地區的部分自治權給親俄羅斯的分離主義份子。

美國前駐烏克蘭大使皮弗（Steven Pifer）表示，這裡所指的可能是讓烏東頓巴斯地區（Donbass）的親俄分離分子，控制當地的衛生部門、警察和學校。

報導指出，對拜登來說，此舉目的是促使烏克蘭在某種程度上接受烏東局勢的現實，同時又能避免造成向普亭屈服的形象，畢竟拜登的支持度正在下滑。

與此同時，美國和北約雖已拒絕普亭提出保證不讓烏克蘭加入北約的要求，但一名知情人士透露，美國國務院高階官員已告訴烏方，烏克蘭不太可能在未來十年獲內獲得批准加入北約。

然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚長今天轉述，拜登與澤倫斯基9日通話時保證，要否加入北約由基輔當局自行決定，能否成功也取決於烏克蘭與北約成員。