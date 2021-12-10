快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登（如圖）與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。法新社
美國總統拜登（如圖）與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。法新社

俄羅斯近期持續在烏克蘭邊界增兵，侵略傳聞甚囂塵上，美國媒體報導，拜登政府擬要求烏克蘭將烏國東部地區的部分自治權讓給親俄分子，以安撫俄羅斯總統普亭。

美聯社報導，美國計畫向烏克蘭當局施壓，促使烏克蘭讓出烏東地區的部分自治權給親俄羅斯的分離主義份子。

美國前駐烏克蘭大使皮弗（Steven Pifer）表示，這裡所指的可能是讓烏東頓巴斯地區（Donbass）的親俄分離分子，控制當地的衛生部門、警察和學校。

報導指出，對拜登來說，此舉目的是促使烏克蘭在某種程度上接受烏東局勢的現實，同時又能避免造成向普亭屈服的形象，畢竟拜登的支持度正在下滑。

與此同時，美國和北約雖已拒絕普亭提出保證不讓烏克蘭加入北約的要求，但一名知情人士透露，美國國務院高階官員已告訴烏方，烏克蘭不太可能在未來十年獲內獲得批准加入北約。

然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚長今天轉述，拜登與澤倫斯基9日通話時保證，要否加入北約由基輔當局自行決定，能否成功也取決於烏克蘭與北約成員。

烏克蘭 美國 北約

延伸閱讀

烏克蘭：拜登保證基輔可自行決定要否入北約

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

烏克蘭邊境局勢難解！拜登：「不會派遣美軍保衛」

俄烏關係緊張…普亭的軍刀嘎嘎作響 烏克蘭難有寧日

相關新聞

分析師：2023年之前消化不完海運壅塞 高運價助長通膨

路透報導，因新冠疫情而起的全球海運危機，延誤商品到貨、助長通膨的效應，看起來會一直持續到2023年。

安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權

俄羅斯近期持續在烏克蘭邊界增兵，侵略傳聞甚囂塵上，美國媒體報導，拜登政府擬要求烏克蘭將烏國東部地區的部分自治權讓給親俄分...

Panasonic傳將大裁電視事業 留住台灣廠生產高階機種

《日經亞洲》今（10）日報導，Panasonic將大幅縮減旗下電視生產事業，關掉全球僅剩四座工廠中的兩座，只保留台灣和馬...

彭博：英特爾CEO基辛格下周訪台 將拜會台積電高層

彭博引述知情人士報導，英特爾（Intel）執行長基辛格將在下周訪問台灣和馬來西亞，將拜會台積電高層主管，這是他今年初接掌...

老花眼能治療！ 新型眼藥水上市30天用量約80美元

經美國食品藥物管理局（FDA）核准、用來治療老花眼的處方眼藥水Vuity周四在美國上市，30天的用量大概80美元（約台幣...

捨完法潛艦後 澳洲又捨歐洲直升機就美製黑鷹

澳洲軍方今天表示，計劃棄用歐洲的太攀蛇（Taipan）直升機，改引進美國的黑鷹和海鷹直升機；國防部長杜登說，印太地區威脅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。