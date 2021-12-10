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Costco上季銷售維持高成長 部分商品耶誕後才到貨

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
好市多（Costco）上季銷售維持高成長。 路透
好市多（Costco）上季銷售維持高成長。 路透

好市多（Costco）上季銷售成長近10%，不過因為海運糾結，預告部分商品到貨時間將延誤到耶誕節之後。

好市多財務長Richard Galanti周四（9日）說，好市多79%的進口商品現在平均延遲到貨天數為51天，幾乎每個商品部門都受到影響，儘管公司今年已經多方面提早下了採購訂單。

好市多周四盤後股價上漲不到1%，今年以來至周四為止上漲39%，在標普500指數必要性消費股中表現最佳。

他表示，一些玩具和耶誕商品在節後才能運到，不過好市多已經盡力避免延誤發生，所以對情況相當滿意，現在公司的庫存比競爭同業強。

Galanti 在電話會議中說：「我們對保持存貨並盡最大努力壓抑漲價，感到滿意。」Galanti後來答覆分析師時說，通膨「對我們有一點幫助，因為我們擁有價值主張（value proposition）」。

好市多結束於11月21日的上季財報顯示，實體與數位通路營運一年以上店面的同店銷售，年增9.8%。其中電子商務營收增加13.3%。

新冠疫情趨緩後，人們不必一定需要宅在家裡自行料理餐食後，食品買氣退燒，上季銷售較去年同期下滑，不過電子產品還是熱賣。

好市多說，上季公司商品售價與去年相比，總體大約漲了4.5%到5%。

根據市場資訊公司FactSet，以淨銷售額計算的話，上季年增17%至494億美元，不如分析師預期的497億美元。淨利13億美元則優於預期的12億美元。

好市多 疫情 標普

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