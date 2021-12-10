美元攀升 各國加強Omicron防疫管制打擊風險胃口

美元指數周四上漲，部分地區為遏制Omicron變種病毒傳播而加強限制措施，打擊投資人對風險較高貨幣的胃納。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）攀升0.4%，報96.271。美元兌日圓下跌0.1％至113.51。歐元兌美元下跌0.5％至1.1290美元。

外匯支付公司Tempus負責交易的副總裁John Doyle說：「由於Omicron，我們在市場上看到了一些謹慎情緒。我認為，對情況會比Delta更糟糕的疑慮已經消退，但有關新變種病毒有多麼容易傳播的消息導致市場更加謹慎。」

英國首相強生周三在英格蘭實施了更嚴格的防疫限制，命令民眾在家工作，在公共場所戴口罩並使用疫苗護照。

美國上周初請失業金人數降至逾52年來最低，在勞工嚴重短缺的情況下，勞動市場緊俏，此數據提振美元。

投資人也在等待周五公布的美國通膨數據，可能為聯準會（Fed）的升息策略定下基調。

美元走強使得挪威克朗一度下跌1.8％，回吐了本周油價大漲和周三疫苗效果好消息帶來的部分漲幅。

英鎊兌美元扭轉跌勢，漲0.1％至1.3219；英鎊周三觸及年內低點，因英國將實施新的防疫限制措施。