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資料中心用晶片需求激增 博通本季營收料優於市場預期

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
晶片製造商博通為本季提供樂觀財測，並宣布將買回100億美元庫藏股。路透
晶片製造商博通為本季提供樂觀財測，並宣布將買回100億美元庫藏股。路透

晶片製造商博通（Broadcom）為本季提供樂觀財測，主因是資料中心電腦用的晶片需求激增，另並宣布將買回100億美元庫藏股，激勵股價在盤後大漲超過6%。

博通周四發表聲明說，本季營收大約76億美元。根據彭博資訊彙整資料，分析師的平均預估僅72.3億美元。

經過一連串收購案後，博通執行長陳福陽（Hock Tan）已經將公司打造成4,000億美元晶片產業裡一家多元化的大公司，他的預測成為了解包括蘋果（Apple）iPhone和資料中心電腦在內設備需求的重要參考。

在止於10月31日上季（會計年度第4季），博通排除部分項目後的獲利增加到每股7.81美元，營收成長15%到74.1億美元。此一表現優於分析師預估的獲利為每股7.77美元，銷售達73.6億美元。

這支股票在盤後交易應聲勁揚6.3%到620美元。截至周四收盤，該股今年來累計上漲33%，漲幅略小於費半的39%。

博通的無線網路晶片用於蘋果iPhone和其他智慧手機，交換器矽晶和客製化設計是Google和亞馬遜AWS等雲端運算巨擘資料中心不可或缺的一部分，同時也供應機上盒和家用連網設備用晶片。博通供應的晶片委由台積電代工。

台積電

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