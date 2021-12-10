大摩估Fed明年升息兩次 看升美元
摩根大通更新對美國聯準會（Fed）的展望，預估Fed明年將升息兩次，之前研判不會升息。
摩根大通多位分析師公布報告，預估Fed將在明年9月首次升息，並在12月二度升息。分析師並預測，Fed 2023年預料分別在3、6及12月升息，但9月暫緩升息，以阻止市場再投資。
報告並預估，美國2年期債券殖利率到2022年底將收在1.25%，比之前預估值高出25個基點，並預估美國10年期公債殖利率維持在2.1%不變。
報告預估，美元對部分貨幣將升值，建議做多美元對日圓和歐元。
報告說：「我們對通膨和勞動市場前景的總體展望不變，但Fed反應機制的某些方面已改變。鮑爾近來的談話顯示，Fed現在更重視物價穩定，以支持勞動力市場持續強勁。」
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