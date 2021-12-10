疫情起伏導致油價隨風險資產走低 多數金屬下跌

國際油價周四與股市和其他風險資產同步下跌，因新冠肺炎Omicron迅速傳播，讓市場再度擔心可能會有更多防疫限制措施，進而可能衝擊原油需求。基本金屬多數下跌，鎳期貨領跌，因主要生產商青山控股在印尼投產，推動為電池生產商增加鎳供應的計畫。金價小幅走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

紐約原油期貨收跌2%，標普500指數也下跌。新的防疫封鎖措施讓消費前景蒙上陰影。最近數據顯示Omicron在早期階段的傳染性是Delta的4.2倍。

CIBC Private Wealth Management高級能源交易員Rebecca Babin表示。市場「低估」政府會如何因應最新疫情。

對亞洲需求的疑慮也讓市場受壓。儘管實物原油需求疲軟，沙烏地阿拉伯仍上調售價，隨後該地區買家沒有尋求額外供應。

西德州中級原油（WTI）1月交割期貨下跌1.42美元，結算價報每桶70.94美元；布蘭特原油2月交割原油期貨下跌1.40美元，結算價報每桶74.42美元。

鎳價下跌，貴金屬走低

青山計劃提供價格低廉而充足的電池級鎳，這可能填補即將到來的供應缺口。青山在微信上表示首條高鎳鋶生產線於周三投入營運，

鎳價周四一度下跌2.2%，對中國房地產業需求的最新顧慮也打壓其他金屬價格。

道明證券策略師Bart Melek在報告中指出，「基本金屬需求面阻力正在上升，因為中國去槓桿的滯後影響對該國製造業動力造成壓力，同時美國財政形勢會拖累經濟成長。」

當地時間17:53，鎳價在倫敦金屬交易所下跌1.8%，結算價報每噸19,875美元。其他主要金屬漲跌互見，銅下跌1.2%，錫上漲0.7%。現貨黃金在紐約時間15:56下跌0.4%至每英兩1,775.79美元，白銀、白金和鈀金也下跌。