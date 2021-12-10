台積電ADR跌1.9% 隨費半續跌 聯電、日月光挫逾3%
台積電ADR周四（9日）跌1.89%收報119.5美元，較台北交易股票溢價縮小至8.9%，聯電、日月光挫逾3%。費城半導體指數跌2.14%，跌幅比前一日加深。
美股三大指數周四（9日）回落，投資人在股市連漲三日後獲利了結，並靜候即將出爐的通膨數據，和這項數據可能如何影響美國聯準會（Fed）預計下周召開的決策會議。
道瓊工業指數跌0.06點，收報35,754.69點，大致與前一日持平；標普500指數跌33.76點，或0.72%，收在4,667.45點；那斯達克指數跌269.62點，或1.71%，終場報15,517.37點。
台灣加權股價指數昨漲81.7點，收在17,914.12點，台積電漲1%收在608元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 103.19 -3.75 104.5 -1.25
中華電 CHT 113.67 -0.12 114.5 -0.73
台積電 TSM 662.1 -1.89 608 8.9
聯電 UMC 62.77 -3.08 64 -1.91
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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