不再「擠牙膏」 外媒：英特爾將停產14nm酷睿處理器

集微網消息，據tomshardware報導，英特爾已宣佈計劃停止生產第 10代酷睿“Comet Lake”系列處理器，但這些CPU的訂購時間將持續到 2022 年上半年。



顯然，英特爾正在放棄使用 14 nm工藝技術生產一些高端晶片，因爲其現在在市場上有兩個 10 nm處系列理器。

由於推出10nm系列處理器的時間較晚，英特爾以往不得不用14nm技術制造多款產品來應對對性能有要求的用戶。

但如今，這些CPU已經完成了使命。因爲英特爾竝不打算將14nm工藝用於先進的十核處理器。

對英特爾來說，淘汰過時的高端處理器有幾個好處，包括爲其他產品釋放產能，更容易生產低端部件，簡化PC制造商的選擇，以及更容易採購額外的零部件。

但這對於英特爾的客戶或許不是好消息。

比如若需要採購酷睿i5-10200H、i5-10300H、i5-10500H、i7-10750H、i7-10870H和i9-10980HK處理器，他們就必須在2022年4月1日前完成最後的訂單。而英特爾將在2022年9月30日之前發貨。

此外，酷睿i5-10400H、i7-10850H、i7-10875H、i9-10885H、至強W-10855M和至強W-10885M只能在2022年7月1日前訂購。而英特爾將在2023年1月27日前發貨。



