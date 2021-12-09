好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多（Costco）正在加碼網購優惠，提供更多折扣商品，設法讓會員繳交的60美元年費更加超值，以避免顧客被電商巨頭亞馬遜搶走。

CNN Business報導，好市多加碼的網購優惠，為允許顧客在約35個品牌的網站上購買產品，還能省下20%以上，例如Anker的手機充電器、Mikasa的餐具等商品。

這項計畫稱為「好市多Next」，2017年推出，為與好市多和頂級供應商合作的計畫，顧客能直接向這些供應商購買產品，並由供應商出貨、提供客服及處理退貨事宜，剛推出時只有數家品牌。

好市多正強打這項網購優惠方案，計劃未來一年加入更多品牌和產品，希望能促使會員續約，並凸顯好市多不是只有實體門市業務。目前好市多的電商銷售占比不高，其網購業績在去年激增後，今年已減緩。