加密貨幣日益普及 各CEO籲立法規範

美國需要立法保障加密貨幣的國內交易！美國各大加密貨幣企業CEO於8日聯合向美國國會呼籲，要針對加密貨幣有更清楚的法規制定，但同時也提醒政府不能管制過嚴，否則會造成大量資產外流。目前全世界僅有薩爾瓦多將加密貨幣視為國幣，由於其複雜性，各國對加密貨幣尚未有明確規範。

企業籲適度規範

根據《半島電視台》報導，包括比特幣基地、Circle等5家加密貨幣交易所的CEO於8日出席美國眾議院聽證會時，呼籲美國針對加密貨幣制定「比較清晰」、有別於現行的規範。但他們也提醒眾議院，如果新法規太過嚴格，可能會嚇跑很多投資者，影響美國的金融穩定。

對此，共和黨表示非常贊成，德州共和黨籍眾議員賽森斯說，這顯現美國新創的企業家精神；但佔眾議院多數的民主黨對此態度十分保留，認為不應該以寬鬆的法規規範加密貨幣，否則將對整體金融市場造成更多系統性的風險；在參議院如華倫等民主黨議員也擔心加密貨幣可能的泡沫化危機。

國會擔心過熱風險

《Politico》提到，美國財政部的工作小組目前態度是有參與存款保險的金融機構（如銀行），才能開放加密貨幣的使用。前幣安美國CEO、美國挖礦企業Bitfury的CEO布魯克斯在參加聽證會時試圖說服國會，加密貨幣與其他傳統金融資產的性質相似，因此無需美國政府以繁重的法規過度限制。

加密貨幣在美國逐漸普及，經調查至少有16%美國人持有比特幣或以太幣等虛擬貨幣，但由於加密貨幣交易涉及消費者權益、資訊揭露、存款形式規範等不同法規，外界判斷由民主黨主導的國會應該不會朝立新法的方向前進。

加州民主黨眾議員瓦爾加斯直言，過去金融海嘯就是過度投資造成的，他們希望類似的金融蕭條不要再發生。

【更多精采內容，詳見 】