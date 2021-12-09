英特爾CEO投書CNN 談解決美晶片荒的最佳方案

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelinger）投書美國有線電視新聞網（CNN），敦促美國國會即刻通過《晶片法案》。他沒有特別提及不該補助包括台積電在內的亞洲廠商，但強調其他國家大舉投資半導體產業，美國也該提供補助以弭平本土廠商的成本劣勢。

基辛格說，全球晶片荒延燒近一年，但美國解決問題的能力很有限，因為其他國家提供半導體補助催動晶片生產，美國本土產能數十年來則持續減少。

美國晶片法案計劃投資520億美元，提供半導體公司誘因，對美國經濟和就業做出重大投資。公私部門的投資可望擴大美國本土晶片生產，在營建、製造和研發領域增加成千上萬個工作機會。

基辛格指出，根據研究，英特爾的每一份工作可支持13個就業機會。但對美商而言，在美國國內生產，相較於亞洲，成本高出逾30%，競爭力不夠。美國在全球半導體製造的占比因此不斷下滑，由1990年的37%降到2020年的12%。

他認為聯邦政府的投資，對美國晶片製造商和美國維持競爭力至關重要，沒有政府支持，無法達成平衡產能和建立具韌性供應鏈的終極目標。

基辛格補充表示，聯邦補助可能無法解決眼下的晶片荒，但這是避免未來困境的根本之道。他說，鑒於半導體業供應鏈大多集中亞洲，將來面臨的風險可能比今天更大。美國若不扶植國內晶片製造，恐無法持續取得為經濟和國防提供動力的晶片。