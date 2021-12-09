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台積電ADR跌0.4% 隨費半走弱 聯電重挫近7%
台積電ADR周三（8日）跌0.43%收報121.8美元，較台北交易股票溢價12.27%，聯電重挫6.7%。費城半導體指數跌0.6%。
美股三大指數周三（8日）續漲，為連續第三日上揚，最新試驗結果顯示，輝瑞與合作夥伴BioNTech（BNT）研發的新冠疫苗，對變種病毒Omicron具有部分防護力。
道瓊工業指數漲35.32點，或0.1%，收報35,754.75點，標普500指數小漲14.46點，或0.31%，收報4,701.21點，那斯達克指數漲100.07點，或0.64%，收15,786.99點。
台灣加權股價指數昨漲35.5點，收在17,832.42點，台積電跌0.82%收在602元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.37 -4.44 107 0.35
中華電 CHT 113.98 +0.64 114 -0.02
台積電 TSM 675.87 -0.43 602 12.27
聯電 UMC 64.87 -6.78 66.5 -2.45
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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