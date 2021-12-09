疫苗第三劑對Omicron有效 原油上漲 鋅價連續走高

國際原油價格周三上漲，因為有研究顯示，現有的Covid-19疫苗對新變種病毒有效，消除對燃料需求暴跌的疑慮，另外美國原油供應略有下降。鋅價連續四天走高，投資人評估中國大陸環保力度加大之際，當地冶煉廠的減產形勢。黃金持穩。以下是整理自彭博的商品行情：

油價保持漲勢

紐約市場原油期貨收漲0.4%，接近每桶72美元。

輝瑞和BioNTech SE表示，初步實驗室研究顯示，接種他們開發疫苗的第三劑能夠恢復對新變種病毒的防護力。

同時，美國官方數據顯示，上周美國國內原油庫存下降24.1萬桶。

上周由於各國採取封鎖措施以防範新病毒變種，引發了燃料需求的疑慮。但到目前為止，數據幾乎沒有顯示出石油消費受到重大打擊的跡象。

不過，對omicron的擔憂並未完全消退。英國首相約翰遜收緊了防疫規定，建議民眾在家工作。

1月交割的西德州中級原油（WTI）上漲31美分，結算價報每桶72.36美元； 2月交割的布蘭特原油期貨上漲38美分，結算價報每桶75.82美元。

鋅價連續四天上漲；黃金持穩

受政府治理汙染規定的影響，中國南方部分冶煉廠的鋅供應出現明顯下降，與此同時，北部的鍍鋅廠為滿足年度產量目標而需求上升。短期價差也表明，倫敦金屬交易所（LME）現貨鋅需求上升。

倫敦時間下午5:54，LME鋅價上漲2.6%，結算價每噸3,310美元。 周二鋅價上漲2%，為兩周來最大漲幅。

與許多大宗商品一樣，鋅價今年也呈現大幅波動走勢，10份鋅價飆升至逾10年最高價位，之後因Omicron變異毒株和中國房地產行業的困境影響需求前景而回吐大部分漲幅。

除鋁之外，所有其他主要LME金屬均走高。

紐約時間下午1:05，現貨黃金持平，報每英兩1,783.99美元；白銀下跌0.4%；白金和鈀金上漲。