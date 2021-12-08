長賜輪將舊地重遊 穿越蘇伊士運河 彭博：免驚

長賜輪釀成蘇伊士運河卡船事件八個多月後，將再度由南往北，穿越這條海運運輸要道。彭博資訊指出，不須擔心長賜輪重蹈覆轍，因為長賜輪自擱淺事件後，不曾出現任何意外。

彭博資訊彙整的資料顯示，長賜輪目前已航行至葉門東南方，標註的下一個目的地是「蘇伊士」，預估抵達日期為12日。長賜輪看來接近滿載，吃水深度已逼近16公尺上限。

長賜輪船身長400英尺，可載運約2萬只20呎標準貨櫃，3月下旬在蘇伊士運河橫向擱淺，導致這條忙碌的水道雙向堵塞。長賜輪脫困後，仍在蘇伊士運河的大苦湖下錨等待三個月，直到法律問題解決後，才繼續向北駛往歐洲。

長賜輪後來返回亞洲時，由北往南駛經蘇伊士運河，10月時在中國大陸的船廠維修，11月下旬啟航前往歐洲。長賜輪由台灣長榮海運承租及營運，船東為日本今治造船子公司正榮汽船株式會社。